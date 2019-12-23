"Конор, ты был в этом году хорошим мальчиком?": как звезда смешанных единоборств сходил к Санте

Даже такому брутальному парню, как Конор Макгрегор, не чужды семейные ценности накануне Рождества. Боец UFC с семьей сходил за покупками, а затем заглянул на огонек к Санта Клаусу. Неизвестно, о чем просил Конор магического старца, но выглядел довольным. Ранее мы сообщали, что "Зубастик" из "Барселоны" и Макгрегор попали в список главных спортивных злодеев десятилетия.
Ранее мы сообщали, что возвращение Макгрегора вызвало небывалый ажиотаж среди фанатов. Билеты на турнир UFC 246, где главным событием станет бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дональдом Серроне раскупили за один день. Выручка от продажи билетов составила 10 миллионов долларов. Турнир UFC 246 состоится 18 января в Лас-Вегасе. Минимальная цена билета – 300 долларов.
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Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне проиграл в двух последних боях: против Тони Фергюсона в июне и Джастина Гэтжи в сентябре. Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг,показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.
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