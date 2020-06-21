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Королеве диска – 30: как белокурая Сандра сломала представления о женской силе и сотворила чудо на Олимпиаде

21 июня, 15:01

Елена Павлова Елена Павлова

Олимпийской чемпионке удается быть и лучшей в секторе, и сногсшибательной в жизни

Сегодня 30-летие празднует короле диска Сандра Перкович. Двукратная олимпийская чемпионка, дважды лучшая в мире и первый номер Европы, начиная с 2010 года. В метании диска эта эффектная блондинка из Хорватии выиграла все, что было можно, и еще не вечер...

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Сандра Перкович начала заниматься легкой атлетикой в 8-летнем возрасте, еще не отдавая предпочтения ни одному из ее видов. И только позже решила сосредоточиться на метании диска. И ее дела быстро пошли в гору. Сандра добивалась успехов на юниорских и юношеских турнирах, однако в начале 2009 года перенесла операцию по удалению аппендицита с многочисленными осложнениями и в результате потеряла в весе аж 15 кг.

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Восстановление растянулось на несколько месяцев, и лишь в 2010 году хорватская спортсменка сумела вернуться в сектор. В том же году победила на чемпионате Европы в Барселоне, метнув диск на 64 метра 67 см. А на Олимпийских играх-2012 в Лондоне показала результат 69 метров 11 см, почти на два метра опередив занявшую второе место китаянку Ли Яньфэн.

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Правда, до британского "золота" была в карьере Перкович и темная история. Летом 2011 года она была уличена в употреблении допинга – в пробах метательницы обнаружили следы употребления метилгексамина, после чего спортсменка была дисквалифицирована на 6 месяцев. Представители Сандры отмечали, что она не знала, что принимала. И это наказание не помешало ей победно вернуться уже в 2012 году.

Взлет хорватки продолжался и на протяжении следующего олимпийского цикла – Перкович победила на чемпионате мира в Москве в 2013 году и стала серебряным призером чемпионата мира в Пекине-2015. Второе место на "мире" некоторые расценили как предупреждение для Сандры. А Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро прошла для хорватки просто по фантастическому сценарию.

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Сначала Сандра с огромным трудом пробилась в финал – первые две попытки не были засчитаны, а в третьей она отправила диск не сильно и далеко – на 64 метра 81 см. В финале же Перкович удалась всего одна попытка из шести, но именно она оказалась "золотой"! 69 метров и 21 см! Завоевавшая серебро француженка Мелина Робер-Мишон показала результат на два с половиной метра хуже – 66,73 м.

После этого на чемпионатах мира у Перкович было "золото" и "бронза", но к Олимпиаде в Токио-2020 до ее переноса именно она подходила в роли фаворита, так как все знают уникальную способность хорватки собираться даже в самых сложный условиях и побеждать.

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легкая атлетика именины Метание диска Олимпиада-2016 олимпийская чемпионка Сандра Перкович

Источник: Сегодня|Спорт

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