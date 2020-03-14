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Коронавирус не позволил провести чемпионат мира по керлингу

14 марта, 22:29

Александр Трикиша

Еще один международный турнир стал жертвой пандемии

Мужской чемпионат мира по керлингу 2020 года отменен из-за распространения коронавируса. Турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Глазго (Шотландия). Отмечается, что WCF рассмотрит возможность изменения порядка набора квалификационных очков для Олимпийских игр. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

"Следуя рекомендациям шотландского правительства, с глубоким сожалением вынуждены отменить чемпионат мира по керлингу среди мужчин. Нашим главным приоритетом является безопасность и благополучие спортсменов, официальных лиц, персонала и болельщиков, но сейчас это не может быть гарантировано. Выражаю искреннюю признательность нашим спортсменам и иным лицам за терпение и понимание вопроса", – приводит слова президента WCF Кейт Кейтнесс сайт Всемирной федерации кёрлинга (WCF).

Мы уже писали, что начало легендарной Джиро д’Италия перенесли из-за коронавируса. Планировалось, что гонка начнется в Будапеште 9 мая и продлится до 31 мая.

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Также мы писали о вероятности, что коронавирус сместит Олимпиаду-2020 на два года. Если этот сценарий реализуется, нас ждут сразу две Олимпиады в один год – зимняя, а за ней и летняя.

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чемпионат мира керлинг коронавирус

Источник: Championat.ru

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