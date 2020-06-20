Коронавирус обнаружили у двух фристайлистов сборной Украины

Николай Пуздерко и Надежда Мохнацкая изолированы от команды, начавшей сбор в Ивано-Франковске

Сборная Украины по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика во главе с олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 Александром Абраменко начала свой первый подготовительный сбор в Ивано-Франковске. Впрочем, туда доехали не все спортсмены – плановое тестирование перед началом сборов показало наличие коронавируса у двух фристайлистов сборной. Напомним, ранее COVID-19 диагностировали у трех футболистов "Руха".

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Фристайлистами сборной Украины, чьи тесты дали позитивные результаты на COVID-19, оказались 30-летний Николай Пуздерко и 24-летняя Надежда Мохнацкая. Они были изолированы от команды и остались дома. Об этом сообщает UA:Перший.

Николай Пуздерко / Фото: Getty Images

Реклама Надежда Мохнацкая / Фото: Getty Images

Отметим, что в феврале Надежда Мохнацкая выиграла этап Кубка мира в Казахстане, что стало ее первой наградой такого уровня. Смотрите чемпионский прыжок украинки.

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Добавим, что ранее вспышка коронавируса произошла в "Карпатах". Из-за этого львовский футбольный клуб пропустил первые три тура чемпионата страны после паузы, связанной с пандемией.

Также мы писали, что украинский волейболист итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий раскритиковал украинцев за несоблюдение карантина. "Украинцы, вы ждете, когда за сутки будет умирать 500 человек?" – говорил спортсмен.

Смотрите, как украинский фристайлист Абраменко выиграл Олимпиаду-2018

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