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Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира: определили новую судьбу соревнований

29 января, 23:25

Китайский Нанкин все равно проведет мировое первенство - но уже в марте 2021 года

Наша звезда легкой атлетики Ярослава Магучих

Наша звезда легкой атлетики Ярослава Магучих / Фото: НОК Украины

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Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) приняла решение перенести чемпионат мира-2020 в помещении, который должен был пройти с 13 по 15 марта в китайском Нанкине, на март следующего года в связи с распространением в этой стране коронавируса. Место проведения соревнований остается прежним.

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World Athletics выразила благодарность странам и городам, вызвавшимся заменить Нанкин в качестве места проведения чемпионата прямо сейчас. Однако от этого варианта решено было отказаться "из-за распространения вируса за пределами Китая, что, в свою очередь, могло бы привести к смещению сроков соревнований".

Место проведения ЧМ в Нанкине

"Теперь мы будем работать со спортсменами, нашими партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы в 2021 году провести это мероприятие. Мы хотели бы, чтобы Нанкин был хозяином чемпионата, учитывая обширное планирование и подготовку, которую они вложили в это мероприятие", – говорится в заявлении World Athletics

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Отметим, что из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае до апреля отменены все спортивные мероприятия. Количество заразившихся в КНР превысило 6 тысяч человек, более 130 умерли.

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легкая атлетика коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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