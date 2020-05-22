Коронавирус помог установить рекорд: чемпионат по футзалу закрыли досрочно, но призеров определили

"Продэксим" стал чемпионом четвертый раз подряд - впервые в истории Украины

Коронавирус продолжает свое пагубное влияние на спортивные мероприятия по всему миру и в нашей стране в частности. На днях чемпионат Украины по гандболу завершили досрочно. Теперь еще один национальный турнир решили не возобновлять в сезоне 2019/2020.

Исполнительный комитет Ассоциации футзала Украины принял решение досрочно завершить чемпионат страні, как в Экстра-лиге, так и в Первой лиге. Также в АФУ приняли решение, касательно определения чемпиона и распределения призовых мест.

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До начала карантина в Экстра-лиге как раз отыграли первый этап. Соответственно, таблица на этот момент и стала окончательной: "Продэксим", ХИТ, "Ураган", "ИнБев", "Кардинал-Ровно", "Энергия", "Food Centre-СумДУ", "Сокол", Эпицентр К Авангард". Таким образом, "Продэксим" из Херсона оказался первым клубом в истории Украины, который становился чемпионом четыре сезона кряду. Теперь он будет представлять Украину в следующем сезоне Лиге чемпионов.

Также досрочно завершен сезон в Первой лиге, где победителем стал "Де Трейдинг" из Николаевки, Донецкая область. В Кубке Украины определились полуфиналисты, но судьба турнира пока остается под вопросом.

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