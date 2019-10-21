Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

Коронка только на троечку: чемпионат Европы Украина закончила "бронзой" в гите

21 октября, 10:14

Сегодня | Спорт

Старикова везет из Нидерландов две награды, Соловей - одну

Елена Старикова третья в любимой гите/ Фото UEC

Елена Старикова третья в любимой гите/ Фото UEC

Чемпионат Европы по велотреку в нидерландском Апелдорне Украина завершила с тремя женскими медалями. Последнюю награду вчера взяла Елена Старикова на своей коронной дистанции – в гите на 500 метров. В этой дисциплине в 2019 году она стала второй на чемпионате мира и второй на Европейских играх в Минске. А на Евро в Нидерландах уже завоевала "серебро" в спринте.

Еще одна бронзовая награда турнира в Нидерландах у Анны Соловей, которая была вице-чемпионкой мира по шоссейным велогонкам, а сейчас обживается на треке. Ранее мы писали, как летом Анна попала в скандал победила хама-президента, грозившего выгнать ее из сборной. С тремя медалями Украина заняла девятое общекомандное место из 14 сборных, которым удалось увезти из Апелдорна медали. На первом месте оказались хозяева Нидерланды – 13 наград, из них пять золотых.

Реклама

Смотрите видео, как украинские велогонщики преодолели 4 с половиной тысячи километров между Италией и Норвегией.

В тренде
Горилка, сюрпризы для фанатов и град шайб: как в Броварах стартовал Континентальный кубок
Континентальный Кубок проходит на ледовой арене "Терминал" в Броварах

Ранее мы писали, что велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша. Джованни Яннелли упал и ударился головой о бетонный парапет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

велогонщик велотрек Анна Соловей Елена Старикова

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Радивилов с сумасшедшим прыжком выиграл
Радивилов с сумасшедшим прыжком выиграл "бронзу" чемпионата мира: смотрите видеоДругие
Цыганский Король подался в рестлеры и подерется с
Цыганский Король подался в рестлеры и подерется с "большим бомжом"Бокс
Сборную Украины ждет испытание чемпионами Европы
Сборную Украины ждет испытание чемпионами ЕвропыДругие
Каблуком по бамперу! Знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажник
Каблуком по бамперу! Знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажникДругие
Невероятное в школе: тренер предотвратил массовое убийство, обняв ученика с дробовиком
Невероятное в школе: тренер предотвратил массовое убийство, обняв ученика с дробовикомДругие
"В Москве насильников не ждут": Макгрегор снова проходит по делу об изнасиловании в ИрландииДругие

Новости партнеров

Loading...
загрузка...