Коронка только на троечку: чемпионат Европы Украина закончила "бронзой" в гите

Елена Старикова третья в любимой гите/ Фото UEC

Чемпионат Европы по велотреку в нидерландском Апелдорне Украина завершила с тремя женскими медалями. Последнюю награду вчера взяла Елена Старикова на своей коронной дистанции – в гите на 500 метров. В этой дисциплине в 2019 году она стала второй на чемпионате мира и второй на Европейских играх в Минске. А на Евро в Нидерландах уже завоевала "серебро" в спринте.

Еще одна бронзовая награда турнира в Нидерландах у Анны Соловей, которая была вице-чемпионкой мира по шоссейным велогонкам, а сейчас обживается на треке. Ранее мы писали, как летом Анна попала в скандал победила хама-президента, грозившего выгнать ее из сборной. С тремя медалями Украина заняла девятое общекомандное место из 14 сборных, которым удалось увезти из Апелдорна медали. На первом месте оказались хозяева Нидерланды – 13 наград, из них пять золотых.

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Ранее мы писали, что велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша. Джованни Яннелли упал и ударился головой о бетонный парапет.

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