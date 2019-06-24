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Костевич и Омельчук установили рекорд Европейских игр, но остались без медали

24 июня, 12:15

Украинский дуэт не смог пробиться в финал соревнований по пулевой стрельбе

Олег Омельчук на соревнованиях в Минске
Олег Омельчук на соревнованиях в Минске. Фото: НОК Украины

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук не сумели выйти в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.

Украина на Европейских играх: расписание для нашей команды на 24 июня

В соревнованиях смешанных пар украинцы с новым рекордом Европейских игр прошли первый раунд квалификации – 370 очков. А в полуфинале наши стрелки встречались со второй командой Беларуси, которая прошла квалификацию с последнего места, и уступила ей в одно очко. Отметим, что после квалификации у Костевич возникли проблемы с пистолетом.

Таким образом, действующая чемпионка мира Костевич осталась без медали Европейских игр, а Олег Омельчук завершил соревнования в Минске лишь с личным "серебром".

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Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег Елена Костевич, Европейские игры, пулевая стрельба, Олег Омельчук

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XSport

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