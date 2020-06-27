Крах чемпионки мира: знаменитую спортсменку-блондинку поймали на стероидах

За применение запрещенных препаратов шведская борчиха Йенни Франссон получила четыре года дисквалификации

Шведская борчиха Йенни Франссон, ставшая бронзовой призеркой Олимпийских игр 2016 года, дисквалифицирована на длительный срок. Скандинавку отстранили от спорта на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ранее известную наездницу оправдали в допинговом расследовании, выяснив, что ее конь лизал чужую руку.

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В феврале 2020 года допинг-тест шведской блондинки Йенни Франссон показал положительный результат. В пробе скандинавки нашли анаболический стероид. О возможных причинах появления запрещенного препарата в пробе спортсменки не сообщается, пишет Aftonbladet.

Дисквалификация Йенни Франссон, которой 18 июля исполнится 33 года, истечет аж 27 января 2024 года. Спортсменка, как заявил ее представитель, намеревается обжаловать решение. Если апелляция успехом не увенчается, это, похоже, будет равнозначно финишу ее карьеры.

Йенни Франссон / Фото: Getty Images В тренде "Он переступил черту": Джоковича разносят в пух и прах за "взрыв" коронавируса в теннисе

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Отметим, что на Олимпийских играх 2016 года Рио в весовой категории до 69 кг Йенни Франссон заняла третье место, одолев в бронзовой схватке казахстанку Эльмиру Сыздыкову. Также шведка является обладательницей золотой и серебряной наград чемпионатов мира и чемпионкой Европы.

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