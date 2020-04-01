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Красавица-синхронистка на карантине тренируется дома с огромным попугаем на плече

1 апреля, 18:21

Алексей Андрейцев

Видео домашней тренировки от чемпионки мира Елизаветы Яхно

Чемпионка мира и Европы в синхронном плавании Елизавета Яхно показала, как в условиях карантина тренируется дома. Девушка записала видео, на котором во время выполнения упражнений на ее плече сидит огромный белый попугай. Таким образом спортсменка приняла участие в челлендже #тренуйсявдома, который поддержали украинские олимпийцы.

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

21-летняя Елизавета Яхно становилась чемпионкой мира в 2019 году, двумя годами ранее брала "серебро", а также имеет шесть бронзовых медалей ЧМ. По итогам 2018 года Международная федерация плавания (FINA‏) признала Елизавету Яхно лучшей синхронисткой мира.

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Елизавета Яхно

Елизавета Яхно / Фото: Instagram

Напомним, что Украина, как и большинство стран мира, находится в режиме карантина из-за пандемии коронавируса – граждан просят не выходить на улицу без необходимости и максимально уменьшить контакты. Все спортивные соревнования отменены, на следующий год перенесены топовые турниры 2020 – Евро и Олимпиада. В этих условиях украинские спортсмены также оказались на карантине, и, как могут, поддерживают форму в домашних условиях. Наши атлеты поддержали акцию #тренуйсявдома в социальных сетях.

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карантин тренировка синхронное плавание Елизавета Яхно

Источник: Сегодня|Спорт

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