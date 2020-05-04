Красавица-спортсменка на карантине тренируется на крыше дома в Гаване: появились фото

Пандемия коронавируса ударила по спорту – закрыты арены и отменены соревнования, но – не тяга к занятиям у атлетов. Мы показываем, как спортсмены мирового уровня проявляют изобретательность, приспосабливаются к обстоятельствам и тренируются даже в условиях жесткого карантина. Сегодня – кубинская спортсменка Лесли Амат, которая выступает в триатлоне (плавание, велосипед, бег).
28-летняя триатлетка на карантине занимается на крыше своего дома в Гаване – столице Кубы. Там у нее есть все необходимое, чтобы имитировать все дисциплины триатлона. Плавает Лесли в небольшом бассейне, площадь которого составляет менее 10 квадратных метров, с привязанной к телу резинкой. Таким же образом спортсменка "бежит", а езду на велосипеде имитирует тренажер.
На данный момент лучшее достижение в карьере Лесли – седьмое место на Панамериканских играх 2019 года, которые прошли в Лиме – столице Перу.
Тренировка Лесли Амат, видео:
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