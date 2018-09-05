"Красивое тело в раю": Марина Бех отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы

Украинская легкоатлетка Марина Бех на днях вышла замуж за вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука. Одна из самых красивых красивых наших спортсменок регулярно делится фотографиями в социальных сетях. Сегодня Марина опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует на пляже. Красный купальник подчеркивает великолепные формы легкоатлетки, которые оценили уже почти семь тысяч человек. Марина с мужем отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы.

Некоторые из комментариев фанатов:

Королева красоты

Красивое тело в раю

Великолепная девушка

Красуня

Люблю твою улыбку

Шикарная женщина!

Интересно, что муж Марины Михаил Романчук тоже выбрал плавки красного цвета:

Напомним, что накануне прыгунья в длину Марина Бех в Instagram продемонстрировала свою фигуру и нарвалась на советы в соцсетях. "Большая грудь замедляет тебя", – писали болельщики.

Напомним, что в августе Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. В секторе для прыжков в длину лишь в последней попытке Бех удалось показать результат, позволивший ей подняться на пьедестал с серебряной медалью. Эмоции украинки наглядно демонстрируют, насколько важной для нее была эта награда. После соревнований Бех призналась, что пыталась никого разочаровать и поэтому оставалась в борьбе за медаль.