"Красивое тело в раю": Марина Бех отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы
Украинская легкоатлетка и пловец Михаил Романчук после свадьбы проводят время на Мальдивах
Украинская легкоатлетка Марина Бех на днях вышла замуж за вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука. Одна из самых красивых красивых наших спортсменок регулярно делится фотографиями в социальных сетях. Сегодня Марина опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует на пляже. Красный купальник подчеркивает великолепные формы легкоатлетки, которые оценили уже почти семь тысяч человек. Марина с мужем отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы.
Некоторые из комментариев фанатов:
- Королева красоты
- Красивое тело в раю
- Великолепная девушка
- Красуня
- Люблю твою улыбку
- Шикарная женщина!
Интересно, что муж Марины Михаил Романчук тоже выбрал плавки красного цвета:
Напомним, что накануне прыгунья в длину Марина Бех в Instagram продемонстрировала свою фигуру и нарвалась на советы в соцсетях. "Большая грудь замедляет тебя", – писали болельщики.
Напомним, что в августе Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. В секторе для прыжков в длину лишь в последней попытке Бех удалось показать результат, позволивший ей подняться на пьедестал с серебряной медалью. Эмоции украинки наглядно демонстрируют, насколько важной для нее была эта награда. После соревнований Бех призналась, что пыталась никого разочаровать и поэтому оставалась в борьбе за медаль.
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