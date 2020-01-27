"Красная Фурия" снова чемпион Европы: испанцы защитили титул, а Хорватия в третий раз вторая

Хорваты выигрывали "золото" Олимпиады, но никак не могут стать первыми на континенте

Сборная Испании по гандболу / Фото: Reuters

В шведском Стокгольме завершился чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. В финале за звание сильнейшей сборной континента сошлись команды Испании и Хорватии. И в достаточно равном противостоянии действующие чемпионы Европы с Пиренеев оказались немного точнее соперника – 22:20.

Испания реализовала 22 из 33 своих бросков, тогда как хорваты столько же раз пытались отправить мяч в сетку соперника, но вратарь "Красной фурии" Гонсало Перез сделал на два сэйва больше.

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Победный мяч испанцы забросили за 1 минуту и 38 секунд до финального свистка, после чего на площадке началась борьба нервов. Интересно, что испанцы защитили титул, который двумя годами ранее завоевали на турнире в Хорватии.

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На нынешнем Евро команда Жорди Рибейры не проиграла ни одного матча, лишь однажды сыграв вничью – в последнем туре основного раунда именно с Хорватией – 22:22. Это второе "золото" для Испании на чемпионатах континента. Хорваты играли в финале впервые с 2010 года и уступили в решающей битве в третий раз, ни разу не примерив европейскую корону. В матче за бронзовые награды Норвегия обыграла Словению.

Напомним, что сборная Украины впервые за 10 лет отобралась на чемпионат Европы, но проиграла все три матча и не смогла преодолеть предварительный раунд. Наша команда в итоговой классификации стала 19-й из 24-х.

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