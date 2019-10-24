Красотка Белодед взяла"золото" на турнире Grand Slam

Чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед выиграла турнир категории Grand Slam, который проходит в Абу-Даби.
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В финале украинская дзюдоистка за минуту победила словенку Марусу Штангар.
На пути в финал Дарья смогла пройти Варгас Лей из Чили, а также немку Катарину Менц и россиянку Сабину Гилязову.
Дарья активный пользователь Instagram со 186 тысячами подписчиков. Девушка радует поклонников радостными, а иногда, откровенными фотографиями. Белодед вторая по популярности украинская женщина-спортсмен после Элины Свитолиной и близка к тому, чтобы войти в топ-10 самых популярных украинских спортсменов.
Также отметим, что по итогам спортивного августа Национальный олимпийский комитет признал двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед лучшей спортсменкой месяца в Украине.
Высокого признания НОК 18-летняя дзюдоистка удостоена благодаря непревзойденному достижению на чемпионате мира в Токио (Япония), по итогам которого талантливая украинка не только завоевала медаль высшей пробы, но и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
Ранее наша звездочка дзюдо рассказала "Сегодня" о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева.
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