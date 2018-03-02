Красотка из Эфиопии победила на дистанции 3000 метров на чемпионате мира

Сегодня, 10:55

Гензебе Дибаба выиграла "золото" чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

Гензебе Дибаба взяла &quot;золото&quot; на дистанции 3000 метров. Фото AFP
Гензебе Дибаба взяла "золото" на дистанции 3000 метров. Фото AFP

Представительница Эфиопии Гензебе Дибаба завоевала "золото" в беге на 3000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который стартовал в четверг в Бирмингеме.

Дибаба преодолела дистанцию за 8 минут 45,05 секунды, "серебро" досталось Сифан Хассан (Нидерланды), время которой – 8.45,68. Замкнула тройку призеров британка Лора Мьюр (8.45,78).

Чемпионат мира в Бирмингеме продлится до 4 марта. Украина в беге на 3000 метров представлена не была. Наши спортсменки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли пятое и седьмое места в прыжках в высоту.

27-летняя Гензебе Дибаба – действующая рекордсменка мира в беге на 1500 метров, а также рекордсменка мира на дистанциях от 1500 метров до 5000 метров в помещении.


Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

Ранее на ЧМ в Бирмингеме нейтральный атлет Данил Лысенко взял "золото" в прыжках в высоту у мужчин. Его результат – 2,36 метра.

Напомним, что "чистые" спортсмены из России выступают в Бирмингеме в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики за массовое употребление допинга атлетами из этой страны. Ранее по этой же причине на Олимпиаде-2018 "чистые" россияне выступали в качестве "олимпийских атлетов из России" под олимпийским флагом.
легкая атлетика, WAGs, бег на 3000 метров

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Источник:

Сегодня|Спорт

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