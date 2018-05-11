"Крайова" выиграла Кубок Европейской гандбольной федерации

Румынская "Крайова" одержала победу над норвежским клубом "Вайперс" и стала обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женских команд.

Ответная встреча финального противостояния, прошедшая в Румынии в пятницу, завершилась со счетом – 30:25 в пользу хозяек площадки. "Вайперс" в первом матче выиграл у "Крайовы" со счетом – 26:22. По сумме двух встреч "Крайова" выиграла трофей.

"Крайова", основанная в 2006 году, впервые завоевала Кубок EHF.

Ранее мы писали, что норвежская гандболистка обвинила игроков сборной в воровстве интимных фотографий. Спортсменка утверждает, что Федерация покрывает виновных, чтобы не раздувать скандал.

Напомним, что мужской чемпионат Европы 2018 года выиграла сборная Испании, которая в финале обыграла Швецию.

Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную России (игроки до 19 лет) серебряных медалей чемпионата Европы-2017. EHF аннулировала результаты всех матчей российских гандболисток на ЧЕ-2017 из-за того, что несколько баскетболисток попались на употреблении допинга.