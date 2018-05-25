Крис Фрум вышел на первое место в велогонке "Джиро д'Италия"

Британец Крис Фрум из команды Sky стал победителем 19-го этапа многодневной шоссейной велогонки "Джиро д'Италия" и вышел на первое место в генеральной классификации.

На финише горного этапа протяженностью 184 километра Фрум выиграл три минуты у ближайшего преследователя эквадорца Ричарда Карапаса из Movistar. Тройку замкнул француз Тибо Пино из Groupama-FDJ, уступивший времени победителя 3 минуты 7 секунд.

После этого этапа Фрум поднялся с четвертого на первую позицию в генеральной классификации, его общее время – 80 часов 21 минута 59 секунд. Голландец Том Дюмулен (Sunweb) сохранил вторую строчку с отставанием от лидера в 40 секунд. На третье место вышел Пино (+4 минуты 17 секунд), отыграв в общем зачете две позиции.

Предпоследний этап многодневки протяженностью 214 км пройдет в субботу. Гранд-тур завершится в воскресенье.

Напомним, что мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки.

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