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Крышевание российского допинга: во Франции будут судить босса мировой легкой атлетики

24 июня, 18:39

Ламину Диаку светит срок за то, что покрывал российских спортсменов, употреблявших запрещенные препараты

Ламин Диак
Ламин Диак. Фото: AFP

Во Франции пройдет судебный процесс над бывшим президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком, а также его сыном, сообщает AFP. Функционеры подозреваются в коррупции и отмывании денег. Главное обвинение против Диака – он покрывал российских спортсменов, которые употребляли запрещенные вещества.

Яркий пример - Лилия Шобухова, которая трижды выигрывала Чикагский марафон, однако позже была поймана на использовании ЕPО. По словам россиянки, она заплатила 450 тысяч евро, чтобы избежать санкций за нарушение антидопингового кодекса. Отметим, что из-за государственной системы поддержки допинга, российские спортсмены не могут выступать на соревнованиях IAAF под своей символикой.

Напомним, накануне разразился скандал из-за российского жульничества в фигурном катании: хореографу чемпионки ОИ пришлось извиняться за плагиат. Для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез. Причем болельщики покадрово сравнили выступления Загитовой и хореографа из США.


Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

Между тем Франции к уголовно-спортивным скандалам не привыкать. Как известно, на днях был задержан бывший президент УЕФА Мишель Платини – основанием для таких действий антикоррупционной полиции стало расследование дела о незаконном присуждении Катару права провести чемпионат мира-2022.

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Тег легкая атлетика, Ламин Диак

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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