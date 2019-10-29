"Кто бросит чучело 8 раз за 13 секунд?": новый челлендж от украинского чемпиона мира

Георгий Зантарая / Фото: AFP

Чемпион мира и Европейских игр по дзюдо украинец Георгий Зантарая решил запустить собственный челлендж. На своей страничке в Instagram 32-летний киевлянин опубликовал видео, на котором бросает борцовское "чучело" на прогиб. За 13 секунд дзюдоист успел сделать это восемь раз. И предложил другим украинским спортсменам похвастаться собственными достижениями: "Кто бросит чучело 8 раз за 13 секунд? Спортсмены, хвастайтесь результатом в комментариях". Ранее мы сообщали, что красотка Дарья Белодед взяла"золото" на турнире Grand Slam.

Дзюдоист Георгий Зантарая бросает борцовское чучело Видео: Instagram

"Прикольно выглядит", – прокомментировал видео олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, который в октября завоевал первую медаль в многоборье в истории Украины. Также подписчики не скупились на комплименты для Георгия: "Вау! Машина"

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Ранее мы также писали, что украинская дзюдоистка Марина Черняк победила "хозяйку" турнира и завоевала "бронзу" Гран-при Будапешта. В финальной схватке она иппоном одолела местную спортсменку Еву Черновицки.

Смотрите также, как украинская дзюдоистка Дарья Билодед завоевала золото в финале мирового первенства

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