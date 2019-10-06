Кубок Европы в Турции – наш! Юлия Елистратова победила в Алании

Украинка Юлия Елистратова заняла первое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Алании

Юлия Елистратова / Фото: Instagram

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова выиграла Кубок Европы в Турции! "И снова "золото" на этапе Кубка Европы в Алании! Чувствовала себя как на домашнем старте, соревнуясь тут в 13-й раз. Тут впервые "сделала Олимпийку" в 2004 году, впервые победила на этапе Кубка в 2007, да и вообще девять раз попадала в ТОП-3. Спасибо организаторам за проведения чудесного мероприятия! Это были быстрые 5,2 км бега, и я с удовольствием поднялась на наивысшую ступеньку пьедестала", – прокомментировала Елистратова.

Подиум соревнования в Турции:

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Напомним, что два года назад Юлия Елистратова стала мамой. У украинской участницы трех Олимпиад родился сын. Мужем 31-летней спортсменки из Житомира является экс-лидер сборной России по триатлону Владимир Турбаевский.

Также "золото" в юниорском разряде в Турции завоевал украинский триатлонист Виталий Воронцов:

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