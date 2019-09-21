Кубок мира по регби завершился побоищем на поле: в драке участвовали почти все игроки

Поединок групповой стадии Кубка мира по регби между сборными Франции и Аргентины завершился массовой дракой. Потасовка между регбистами началась сразу после финального свистка. Конфликт удалось погасить только после вмешательства судей. Сама встреча завершилась победой сборной Франции со счетом 23:21. Это был первый матч группы С, так что французы с четырьмя очками возглавили группу. У Аргентины 1 очко, а Англия, США и Тонга пока поединков не проводили.
Напомним, что недавно в Китае молодые хоккеисты устроили грандиозное побоище на льду, причем в итоге трое из них были отстранены от спорта на год. Тот матч проходил в рамках Национальных молодежных игр.
А летом бейсболисты устроили массовую драку во время принципиального матча в США. Чтобы успокоить спортсменов, потребовалось несколько минут. К счастью, они не использовали биты. Противостояние "Цинциннати" и "Питтсбурга" считается одним из самых принципиальных в лиге.
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