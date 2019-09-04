Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю

Дарья Белодед

Со спортсменкой августа определились – ею стала 18-летняя дзюдоистка Дарья Белодед. Что абсолютно не сюрприз, ведь в последний месяц лета она сумела выиграть второе "золото" чемпионата мира подряд и при этом стала самой юной атлеткой, которой это удалось. И все это – в Токио, на арене Ниппон Будокан, где в следующем году определятся олимпийские чемпионы и чемпионки по дзюдо – виду спорта, родившемуся в Японии. Эта страна уже стала знаковой для Белодед и может стать местом, где она сотворит историю в 2020 году. Чем же она запомнилась Дарье, узнали у нее по приезде из Токио.

Читайте также: Дарья Белодед входит в ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

ТРЕНИРОВКИ С ЛУЧШИМИ. "В Японии я была в шестой раз и уже знаю их культуру, еду. Была в Токио, Кацууре и Шукутоку. Обычно мы ездим туда в университеты и тренируемся с японскими дзюдоистами. Впервые поехала туда в 2015-м, после победы на чемпионате мира среди кадетов. Очень хотела в Японию, потому что до этого еще ни разу не боролась с японцами. Все знают, что они особенные. Это их вид спорта, и их дзюдоисты самые сильные. Первый раз поехала за свои деньги. А потом, когда начала показывать более высокие результаты, министерство и федерация все оплачивали. Но японские тренеры мне советов не дают – я получаю опыт в борьбе с их спортсменами на протяжении двух-трех недель. Лучше их чувствую, и это помогает на соревнованиях. У японцев есть фраза: "Дзюдо – это гибкий путь к победе". Это их философия, и в этих словах есть очень много мудрости".

Белодед в Японии. Украинка регулярно ездит на сборы к конкуренткам:

Реклама

Читайте также: 18-летняя украинка, поразившая мир. Чем Дарья Белодед делится в соцсетях

ГЛАВНАЯ КОНКУРЕНТКА. "Самым тяжелым на чемпионате был поединок в финале. С Фуной Тонаки я боролась уже в четвертый раз, и до этого трижды выигрывала. Но я волновалась, ведь знала, что она весь год целенаправленно готовилась ко мне. Она становилась в пару с девушкой, которая весит 72 кг: они специально подобрали высокую (рост Даши – 1,72 м, а Фуны – 1,48). – Авт.".

КУМИР ДЕТСТВА. "В Токио я впервые встретилась с Риоко Тани (двукратная олимпийская чемпионка и 7-кратная чемпионка мира из Японии как раз в Дашином весе – до 48 кг. – Авт.). Она была моим кумиром, когда я еще была маленькой. Помню, как смотрела видео ее борьбы и тренировок каждый день и плакала. Для меня это была большая мотивация. Хотела быть такой, как она. И в этот раз, когда я попала на чемпионат мира в Японии, я подумала, что хочу с ней встретиться, но не знала, где мы могли бы это сделать. Она сейчас депутат и очень занятой человек.

Я написала в соцсетях тренеру национальной сборной Японии и сказала, что хочу сделать с ней фото и немного поговорить. Он сказал, что она не приходит на соревнования, но договорился об этом специально для меня. Когда Риоко Тани узнала о моем желании, она была счастлива. У нас было немного времени – минут двадцать. Я рассказала ей о своих эмоциях, о том, как болела за нее в детстве. А она мне – что я очень сильная, и пожелала удачи на Олимпийских играх".

ТРИБУНЫ. "Японцы очень болеют за дзюдоистов, покупают билеты на соревнования. И видно, что они действительно разбираются в правилах, а не просто приходят посмотреть. Болеют искренне. А арена, где проходил чемпионат мира, отличалась от европейских, где я обычно выступала. Она похожа на чашу, трибуны очень высокие".

ТРАДИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ. "Культура Японии невероятная. Японцы очень воспитанные. У них есть порядок, все по правилам, все должно быть четко. Это необычно, когда приезжаешь из нашей страны. Как будто разные планеты. В таком мегаполисе, как Токио, на улицах очень много людей, и все куда-то спешат. Мест еще любимых не появилось. Не так много времени было, чтобы куда-то ходить. Гуляла в основном по паркам, ботаническим садам, зоопаркам. Когда я впервые попала в Токио, меня больше интересовали новомодные здания, центр города. Туда нужно попасть, чтобы понять, что технологии в Японии – номер один в мире. Сейчас тяжело что-то выделить, но бывали моменты, когда удивлялась, что у нас такого нет".

КУХНЯ. "Японская еда – это для меня проблема. Я не ем рыбу, а она у них на первом месте. Суши я ем, но только с креветками или крабом. Мне очень нравится якинику. Это мраморное мясо. Ты садишься за стол и сам его жаришь. Там это очень популярно. Разные чаи тоже пробовала, но я больше люблю сладкую воду. У них много разных напитков продается в магазинах".

ЯЗЫК. "В иероглифах не разбираюсь. Могу отличить иероглиф, означающий "дзюдо", но сама его не напишу. Знаю несколько слов на японском, минимальное – "привет", "спасибо", и могу до восьми посчитать".

ШОПИНГ. "После стольких лет я уже из Японии не везу сувениров. Еще два-три года назад везла какие-то магниты. В Японии есть один популярный магазин спортивной одежды, семиэтажный. Там продают качественную форму для тренировок и спортивных мероприятий. И обычно, когда едем в Японию, все просят оттуда что-то привезти – футболку, например, или плащ. И для себя там покупала одежду".

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама