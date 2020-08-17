Легенда! Ронни О’Салливан подколол молодых снукеристов и выиграл чемпионат мира

Звезда снукера О’Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира, обыграв в финале Кайрена Уилсона

Звезда снукера и один из самых ярких спортсменов современности Ронни О’Салливан снова на коне – 44-летний англичанин выиграл чемпионат мира. В финале в Шеффилде Ронни уверенно обыграл Кайрена Уилсона – перевес О’Салливана был таким большим, что последняя вечерняя сессия состояла всего из одного фрейма. Встреча завершилась со счетом 18:8 в пользу Ронни.

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Для О’Салливана это шестая победа на чемпионате мира по снукеру, и первая с 2013 года. Он сравнялся по этому показателю с англичанином Стивом Дэвисом и валлийцем Рэем Риардоном. В прошлом О’Салливан выигрывал чемпионское звание в 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах.

Ронни О’Салливан / Фото: Getty Images

Ронни укрепил звание самого титулованного из действующих игроков – ни у кого в туре нет шести побед на чемпионатах мира. Помимо чемпионского кубка, сегодня О’Салливан получил также чек на 552,5 тысячи евро призовых.

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Интересно, что ранее после победы в 1/8 финала О'Салливан успел отличиться довольно грубым высказыванием о молодых снукеристах и заявил, что ему надо потерять руку или ногу, чтобы выпасть из ТОП-50 лучших игроков снукера:

"Если вы посмотрите на молодых игроков, то увидите, что они не так хороши. Большинство из них достигнет успеха в качестве полулюбителей, даже не любителей. Они очень плохо играют! Смотришь на них и думаешь: "Мне нужно потерять руку и ногу, чтобы вылететь из топ-50", – сказал Ронни.

В прошлом году О'Салливан проиграл на чемпионате мира любителю. Тогда звездный спортсмен заявил, что едва не уснул во время матча.

В марте прошлого года Ронни О’Салливан стал первом игроком, сделавшим 1000 сенчури.

Ронни О’Салливан

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