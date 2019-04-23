Легенда снукера Ронни О'Салливан проиграл любителю на чемпионате мира

Пятикратный чемпион мира покинул турнир после первого раунда

Джеймс Кэхилл на чемпионате мира. Фото: Eurosport

На чемпионате мира по снукеру грянула сенсация. Легендарный Ронни О'Салливан не сумел пробиться во второй раунд, неожиданно проиграв соотечественнику Джеймсу Кэхиллу со счетом – 8:10.

Ранее Кэхилл стал первым любителем, который пробился в основную сетку чемпионата мира, а теперь – первым аматором, пробившимся во второй раунд этих соревнований. За выход в четвертьфинал Джеймс поспорит со Стивеном Магуайром.

Ронни О’Салливан – пятикратный чемпион мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013), семикратный чемпион Мастерс (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017) и семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018).

В 2015 году за заслуги в игровой профессиональной деятельности награжден офицерской степенью Ордена Британской империи. Первый игрок в истории снукера, заработавший 10 млн фунтов призовыми.

В марте этого года Ронни О’Салливан стал первом игроком сделавшим 1000 сенчури.

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16.

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