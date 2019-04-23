Легенда снукера Ронни О'Салливан проиграл любителю на чемпионате мира
Пятикратный чемпион мира покинул турнир после первого раунда
На чемпионате мира по снукеру грянула сенсация. Легендарный Ронни О'Салливан не сумел пробиться во второй раунд, неожиданно проиграв соотечественнику Джеймсу Кэхиллу со счетом – 8:10.
Ранее Кэхилл стал первым любителем, который пробился в основную сетку чемпионата мира, а теперь – первым аматором, пробившимся во второй раунд этих соревнований. За выход в четвертьфинал Джеймс поспорит со Стивеном Магуайром.
Ронни О’Салливан – пятикратный чемпион мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013), семикратный чемпион Мастерс (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017) и семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018).
В 2015 году за заслуги в игровой профессиональной деятельности награжден офицерской степенью Ордена Британской империи. Первый игрок в истории снукера, заработавший 10 млн фунтов призовыми.
В марте этого года Ронни О’Салливан стал первом игроком сделавшим 1000 сенчури.
Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16.
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