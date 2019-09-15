Легендарная бобслеистка из-за умственного насилия сбежала из Канады

Кайли Хамфрис / Фото: Reuters

Реклама

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по бобслею канадка Кайли Хамфрис выступила с заявлением, обвинив главного тренера национальной команды Тодда Хейса, что он подвергал ее "эмоциональному, словесному и умственному насилию" на протяжении сезона-2017/18. Свои показания 34-летняя спортсменка направила в суд.

"После более часа словесных оскорблений личного и профессионального характера в мой адрес в общественном месте, где за всем этим наблюдали люди, я начала плакать от разочарования, обиженных чувств и удивления от того, что он говорил", – сказала Хамфрис.

Спортсменка приняла решение об уходе в сборную США. "Я теряю карьеру. Делаю шаг вперед, у меня хватило смелости и сил встать и сделать заявление. Мне нужно вернуться в лучшее состояние, стать той спортсменкой, какой могу быть, и идти туда, где безопасно и есть возможность продолжить карьеру. И, к сожалению, это больше не касается сборной Канады по бобслею. Я сделала все, что было в моих силах, но не смогу вернуться в рабочую среду, где не чувствую безопасности. Это было самое трудное испытание в жизни, и я хочу, чтобы Канада знала, что выступления за нее и победа на Олимпийских играх всегда будут главным моментом моей карьеры", – приводит слова бобслеистки Inside the Games.

Как мы писали ранее, участница Олимпиады пыталась провезти через границу 50 кг наркотиков. Голландская спортсменка Мадия Гафур везла метамфетамин и экстази в машине, но была задержана при проверке.

Также мы рассказывали, что португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга. Мальчик по имени Сальвадор родился недоношенным и весил всего 1,7 кг. Однако, по словам докторов, он вполне здоров.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама