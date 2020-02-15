Легендарный рекорд Болта побит: его превзошел босоногий бегун с буйволами

Рекорд легендарного ямайца пал во время традиционной гонки с буйволами "Камбала" в Индии

Индийский бегун Сринивас Гауда побил рекорд скорости легендарного ямайского атлета Усейна Болта. Правда, случилось это не на традиционных легкоатлетических соревнованиях, а во время традиционной гонки с буйволами "Камбала" в Индии.

Гауда пробежал 142 метра за 13,62 секунды, а отсечку 100 метров он преодолел за 9,55 секунды, улучшив достижение Болта (9,58 с) на чемпионате мира в 2009 году. Естественно, этот рекорд не будет считаться официальным, но в Индии достижение Сриниваса уже наделало шума.

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Интересно другое – четыре буйвола на полном ходу лишь на немного опередили легендарного ямайца. Кстати, сам Усейн Болт недавно выиграл забег у мототакси в Лиме. Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры.

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"Камбала" – гонка с быками, которая традиционно проводится на побережье штата Карнатака в Индии. Бегун вместе с двумя быками преодолевает дистанцию в 132 или 142 м по рисовому полю, заполненному водой. В 2014 году мероприятие было официально запрещено государственным судом Индии, и лишь спустя четыре года, после доработки правил соревнований, организаторы получили разрешение возобновить гонки.

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