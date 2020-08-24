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Легендарный Усейн Болт заразился коронавирусом после вечеринки в честь дня рождения

24 августа, 20:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый ямайский легкоатлет находится дома на карантине, его болезнь проходит безсимптомно

Легендарный легкоатлет Усейн Болт заразился коронавирусом. Как сообщает Dailymail, восьмикратный олимпийский чемпион заболел спустя несколько дней после бурного празднования своего 34-летия. Гости вечеринки, которая состоялась 21 августа, проигнорировали защитные маски и правила дистанцирования.

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По информации источника, на вечеринке присутствовал игрок сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, нападающий "Байера" Леон Бейли и легенда крикета Крис Гейл.

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Позже спортсмен на своей странице в Twitter разместил видео, где подтвердил свое заболевание и отметил, что находится на самоизоляции, хотя у него нет никаких симптомов.

"Как и все, я проверил социальные сети, там говорят, что у меня подтвержден коронавирус. Я сделал тест в субботу, потому что у меня есть работа за границей. У меня нет никаких симптомов. А пока я нахожусь в карантине и просто расслабляюсь. Будьте в безопасности", – признался спортсмен.

Болт завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с). Ранее мы писали, что самый быстрый человек планеты оригинально призвал соблюдать дистанцию во время пандемии коронавируса. Усейн Болт вспомнил свой легендарный забег.

Смотрите, как Усейн Болт готовился стать отцом:

Усейн Болт готовится стать отцом Видео: Instagram
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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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легкая атлетика Усейн Болт коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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