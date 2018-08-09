Легендарный велогонщик Армстронг разбил лицо, катаясь на велосипеде

Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг получил травму при катании на велосипеде. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фото. Знаменитый спортсмен также добавил, что после этого он отправился в больницу, чтобы проверить, нет ли у него серьезных повреждений. 46-летний американец за нарушение антидопинговых правил был лишен семи титулов победителя "Тур де Франс".

Ранее мы писали, что Лэнс Армстронг шокирован фильмом о допинге в России. Знаменитый велогонщик посмотрел документальную картину "Икар".

Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства. В октябре 2012 года Международный союз велосипедистов пожизненно дисквалифицировал уже завершившего к тому времени карьеру Армстронга, аннулировав результаты всех его выступлений, начиная с 1998 года, включая семь титулов победителя "Тур де Франс".

В то же время, бывший следователь WADA Джек Робертсон, участвовавший в расследовании организации по допинговой-системе в России, заявил, что 99% процентов российских спортсменов принимают допинг до сих пор.