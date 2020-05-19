Легендарный велогонщик признался, когда впервые попробовал допинг

Знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг рассказал, когда впервые принял допинг. Напомним, американец семь раз становился победителем знаменитой веломногодневки "Тур де Франс", а затем в 2013 году признался в употреблении запрещенных препаратов. К слову, Армстронг шокирован фильмом о допинге в России.

В итоге он был лишен всех титулов начиная с 1998 года, а также получил пожизненную дисквалификацию, но на тот момент он уже два года как завершил карьеру. Ранее мы писали, что велогонщику Лэнсу Армстронгу грозит штраф до 100 миллионов долларов.

"Не буду врать – мне был примерно 21 год. Я начал принимать кортизон во время первого сезона среди профессионалов – в 1992 году, за год до победы в Кубке мира. А ЭПО в крови – это как ракетное топливо. Это было то решение, которое мы должны были принять", – цитирует 48-летнего Армстронга The Sun, ссылаясь на ESPN.

К слову, некоторое время назад мы писали, что Лэнсу Армстронгу разрешили выступать в видах спорта не связаных с велогонками. Знаменитый велогонщик может вернуться к соревнованиям.

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