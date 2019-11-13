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Легенде китайского спорта грозит 8 лет дисквалификации за то, что взял в руки молоток

13 ноября, 14:28

Дело скандального пловца из Поднебесной рассмотрят в Спортивном арбитражном суде 15 ноября

Сунь Ян

Сунь Ян / Фото: Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено строго наказать китайского пловца Сунь Яна, если спортсмен будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Тогда китайца могут дисквалифицировать на восемь лет. Как мы писали ранее, Сунь Ян молотком разбил контейнер с допинг-пробой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) публично рассмотрит дело 27-летнего пловца 15 ноября. ВАДА обратилось в CAS после того, как Международная федерация плавания (FINA) весьма спорно ограничилось предупреждением в отношении Сунь Яна, получив информацию, что он намеренно разбил свою допинг-пробу крови в начале этого года.

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Трехкратный олимпийский чемпион отрицает свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы полностью очистить свое имя. Рассмотрение дела между Сунь Яном, FINA и ВАДА будет всего лишь вторым открытым для общественности в истории Спортивного арбитражного суда. Первые публичные слушания состоялись между ирландской пловчихой Мишель Смит де Брюин и FINA в 1999 году.

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Добавим, что Сунь Ян – трехкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, 11-кратный чемпион мира, девятикратный победитель Азиатских игр. Также он является рекордсменом планеты на дистанции 1500 м.

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плавание Сунь Ян допинг

Источник: Championat.ru

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