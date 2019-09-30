Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

Легкоатлетки пожаловались на съемку с откровенных ракурсов на чемпионате мира

30 сентября, 22:59

После жалобы видео подобных планов было удалено

/ Фото: Bild

Участницы чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Катаре, выразили недовольство работой операторов на турнире. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер возмущена, что камеры берут крупные откровенные планы спортсменок, в частности, снимают девушек ниже спины.

"У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", – цитирует Bild Люкенкемпер.

Реклама

Также возмущалась съемкой еще одна немецкая легкоатлетка Татьяна Пинто, специализирующаяся в спринтерском беге.

В тренде
Зажигательный танец, личный рекорд и вылет красоток: как украинки выступают на ЧМ по легкой атлетике
Ирина Климец показала свой лучший результат в карьере

Ассоциация легкой атлетики Германии подала жалобу в Международную ассоциацию легкой атлетики (IAAF), и она удалила видео подобных планов.

Напомним, что предыдущие соревновательные дни ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкий, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

А вчера сломался шест во время прыжка на чемпионате мира: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно. Скандинавка Бенгтссон каким-то чудом осталась целой и невредимой после неудачной попытки взять высоту 4,80.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

легкая атлетика чемпионат мира спортсменки

Источник: СЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в КатареДругие
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!Другие
Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: в лидерах США и Китай, Украина без наград
Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: в лидерах США и Китай, Украина без наградДругие
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшноДругие
Кубок мира по регби завершился побоищем на поле: в драке участвовали почти все игроки
Кубок мира по регби завершился побоищем на поле: в драке участвовали почти все игрокиДругие
Герой-спаситель с рекордом и адские условия для марафонок: яркие моменты первого дня ЧМ-2019 в Катаре
Герой-спаситель с рекордом и адские условия для марафонок: яркие моменты первого дня ЧМ-2019 в КатареДругие

Новости партнеров

Loading...