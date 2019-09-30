Легкоатлетки пожаловались на съемку с откровенных ракурсов на чемпионате мира

После жалобы видео подобных планов было удалено

/ Фото: Bild

Участницы чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Катаре, выразили недовольство работой операторов на турнире. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер возмущена, что камеры берут крупные откровенные планы спортсменок, в частности, снимают девушек ниже спины.

"У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", – цитирует Bild Люкенкемпер.

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Также возмущалась съемкой еще одна немецкая легкоатлетка Татьяна Пинто, специализирующаяся в спринтерском беге.

Ассоциация легкой атлетики Германии подала жалобу в Международную ассоциацию легкой атлетики (IAAF), и она удалила видео подобных планов.

Напомним, что предыдущие соревновательные дни ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкий, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

А вчера сломался шест во время прыжка на чемпионате мира: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно. Скандинавка Бенгтссон каким-то чудом осталась целой и невредимой после неудачной попытки взять высоту 4,80.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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