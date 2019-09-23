Легкоатлеты из России поедут на чемпионат мира без флага

/ Фото: aftenposten.no

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Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее мы рассказывали, что Юлия Левченко взяла "золото" и установила личный рекорд.

Об этом заявил глава рабочей группы глава группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции в Дохе.

"Это повторяющаяся проблема – действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры. Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали", – заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Таким образом, российские легкоатлеты на чемпионате мира в Катаре выступят без флага

Напомним, что в конце августа Андрей Проценко стал третьим в истории украинцем – победителем "Бриллиантовой лиги". Наш спортсмен стал лучшим в прыжках в высоту и заработал 50 тысяч долларов.

Юлия Левченко

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