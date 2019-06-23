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Ленин, No Smoking и Купала по-белорусски: закулисье Европейских игр в Минске

23 июня, 14:40

Спортсмены вылазят на шеи друг другу, а курение запрещено на всей территории спортивной деревни

Помпезное открытие Евроигр в Минске
Помпезное открытие Евроигр в Минске. Фото: AFP

Обновленный всего год назад минский стадион "Динамо", принимавший накануне церемонию открытия Европейских игр, восхитил еще до начала церемонии. Сейчас эта легендарная 22-тысячная арена – микс традиций и новаторства, исторического красного фасада с лепниной и современной архитектуры с обтекаемыми формами. Если бы еще он не стоял между улицами, названными в честь Ленина и Кирова, было бы вообще замечательно. Это еще до приезда резануло слух и глаз при изучении карты. В Украине от подобного быстро отвыкли в процессе декоммунизации.

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: видео

В традициях музыкальных фестивалей церемония началась на два часа позже времени, указанного в билетах, но как и обещали в телепрограмме, – после десяти вечера. Тогда уже и тучи, грозно нависавшие над стадионом, успели убежать, и темное время суток гарантировало более эффектное шоу, и зрители успели отрепетировать массовые обнимашки, хороводы и "задумчивые покачивания", как их охарактеризовал ведущий. Кстати о билетах. На них была привычная для публичных мероприятий отметка, но дублировалась она непривычным переводом на русский язык: "Игры без табака". Это связано с белорусской акцией, посвященной борьбе с курением. В спортивной деревне, к примеру, оно вообще запрещено на всей территории.

Так вот, что же было на самой церемонии. Зрителей окунули в белорусское Купалье (наше Купала): огненные колеса, танцы, традиционные сюжеты, соединявшиеся с современным брейкдансом, и появление огромного цветка папоротника посреди стадиона. Беларусь знакомила со своей историей и ключевыми персоналиями из сфер культуры и науки. А самым душевным был сюжет, посвященный рушнику – символу памяти. Ареной, погрузившейся в красные огни, разносился стук сердца, а танцоры переплетались нитями. Гигантский зубр, появившийся на стадионе под стук барабанов (за которыми тоже сидели "зубры"), напомнил о необходимости беречь природу, леса и животных.

"Песняры" поддержали его, спев о Беловежской пуще. Парад стран, как и на Олимпийских играх, открывала их прародительница Греция. Спортсмены привычно дурачились и веселились, залазили друг другу на шею и фотографировались. Черногория решила сделать снимок на память всей командой, а не только каждый по селфи, чем создала пробку и затормозила сборную Нидерландов. В отличии от последней зимней Олимпиады, здесь Россия шла под своим флагом. В самой проблемной в плане допинга легкой атлетике, где видеть триколор в последние годы стало совсем непривычно, допуск к Играм получили лишь те, кто имеет статус нейтральных атлетов от IAAF, то есть чистые.

Украинцы же в параде шли на десерт – прямо перед хозяевами белорусами. Флаг нес наш легендарный стрелок и самый опытный член команды, 51-летний Николай Мильчев. Ему это не впервой: знаменосцем олимпийский чемпион 2000 года был и в Рио-2016.

Уже в первый день Европейских игр в Минске украинцы завоевали три золотые медали. После своей победы дзюдоист Георгий Зантарая посетовал: "В ресторанах кормят вкуснее, чем тут". А на вопрос, как поздравили его дети, ответил: "Дети еще не понимают, что это такое. Но старший – да, поздравил. А жена со мной приехала, болела, поддерживала. Так что мне не скучно".

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег Минск, Европейские игры

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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