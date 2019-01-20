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Летающий лыжник упал на скорости почти 100 км/час

Сегодня, 13:34

Давид Зигель неудачно приземлился на этапе Кубка мира в Польше после выполнения прыжка с трамплина

Немецкий летающий лыжник упал на приземлении
Немецкий летающий лыжник упал на приземлении.
Летающий лыжник упал на скорости почти 100 км/час //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/45c/8f4/5c445c8f4670e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/45c/8f4/5c445c8f4670e.jpg Другие Давид Зигель неудачно приземлился на этапе Кубка мира в Польше после выполнения прыжка с трамплина

Немец Давид Зигель при совершении своего прыжка во время командных соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в польском Закопане упал. При приземлении его правая нога подкосилась, в результате чего он не смог удержать равновесие. С трассы спортсмена унесли на носилках. В момент падения скорость спортсмена была почти 100 км/час, и он пролетел более 100 метров. Несмотря на падение Зигеля, Германия стала победителем соревнований. 

Напомним, что месяц назад швейцарец Марк Гизин получил серьезную травму при падении на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянской Альта-Бадии. Соревнования по гигантскому слалому у мужчин были прерваны. Спортсмен был отправлен в больницу на вертолете.

Недавно фигурист не удержал партнершу и та упала на лед вниз головой. Эшли Кейн получила травму на соревнованиях в Загребе, ее во время проката не удержал партнер Тимоти Ледук.

Также рассказывали о том, что травмируется чаще всего в различных видах спорта: атлас повреждений в профессиональном спорте, от шахмат до футбола, от колена до пульта.

падение, травма, прыжки с трамплина, зимние виды спорта

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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