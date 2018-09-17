Лидера полумарафона на финише сбил автомобиль

Кенийский легкоатлет Джозеф Кипроно Киптум не смог завершить полумарафон в Медельине (Колумбия) из-за ДТП. 30-летнего Кипроно неподалеку от финишной линии сбил автомобиль. В этот момент Кипроно лидировал в забеге.

Спортсмену оказали медицинскую помощь прямо у трассы, после чего доставили в больницу. У кенийского легкоатлета были диагностированы ушибы и порезы, его состояние не вызывает беспокойства.

Сообщается, что водитель автомобиля проигнорировал требования дорожных знаков и выехал на дорогу, по которой бежали марафонцы. Победителем забега стал другой кениец Даниэль Муинди Мутети, преодолевший дистанцию за 1 час 3 минуты и 45 секунд.

Интересно, что Кипроно становился победителем полумарафона в Медельине в 2015 году.

Пару лет назад американский легкоатлет Торрин Лоуренс погиб в ДТП, которое произошло в штате Флорида. 25-летнего бегуна на 400 метров с барьерами сбила фура в тот момент, когда спортсмен звонил по телефону. Торрин остановился у обочины после того, как у машины лопнуло колесо.