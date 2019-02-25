Линдси Вонн ушла из спорта: королева скорости оставила рекорды, но целится на кино

Коровы, Гарвард и свой хлеб: интересные факты об американской горнолыжнице Линдси Вонн

Линдси Вонн. Фото: AFP

Линдси Вонн ушла из спорта: королева скорости оставила рекорды, но целится на кино Павлова Елена , Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3a4/0a6/5c73a40a6881e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3a4/0a6/5c73a40a6881e.jpg 2019-02-25T10:37:42+02:00 Другие Коровы, Гарвард и свой хлеб: интересные факты об американской горнолыжнице Линдси Вонн

Всего в 34 года невероятно целеустремленная американка Линдси Вонн стала живой легендой горных лыж, а особенно скоростных дисциплин. Олимпийская чемпионка, владелица Кубка мира, рекордсменка по победам в КМ среди женщин (82), обладательница эффектной внешности и завидных спонсорских контрактов сердцем еще рвалась на склоны, но ее тело сказало: "Хватит". И Линдси со слезами завершила карьеру после ЧМ-2019, где страшно упала в супергиганте, но взяла "бронзу" в коронном скоростном спуске.

УРОКИ НОЧЬЮ. Пробовать стать на лыжи Линдси начала с двух лет, а в 9 уже пошли мечты об олимпийской медали. Ради цели девочке из Миннесоты приходилось учиться летом, так как зимой нужно было кататься на лыжах. "Я ходила в лыжную академию в Колорадо, — рассказывала Вонн. — Потом училась в основном ночью, так как днем были тренировки". В конце концов девушка и вовсе перешла на домашнее образование. А через месяц после 16-летия уже дебютировала в Кубке мира, в 20 поднялась на подиум в Италии.

ТРАВМЫ. Нет сомнений, что Линдси смогла бы превзойти рекорд шведа Стенмарка по победам в Кубке мира (86), если бы не мучившие ее травмы. Первый тревожный звоночек прозвучал в феврале 2013-го: Вонн упала в супере, получила разрыв крестообразных связок колена и была эвакуирована в госпиталь на вертолете. Сезон был закончен. Едва вернувшись в декабре 2013-го, снова повредила колено и пропустила Игры в Сочи. Следующая травма пришлась на февраль 2016-го, и с тех пор спортсменка вела борьбу не только на трассе, но и в клиниках и спортзалах.

ПРИЗНАНИЕ. В 2011-м Линдси получила спортивный "Оскар" — награду Laureus как лучшая спортсменка года, а в этом году ее отметили в категории "Дух спорта". Дважды она становилась лауреаткой премии ESPY.

Лохматые любимцы. Люси, Лео и Бэар всегда рядом

БЕЗ ЛЫЖ. Помимо лыж, Вонн управляется с теннисной ракеткой и клюшкой для гольфа, а когда-то пробовала себя в гимнастике, но "была слишком высокой". Как-то американка сыграла против Роджера Федерера, которого называет своим "героем", — легенды своих видов провели матч на Алечском леднике в Швейцарии в честь открытия магазина "Шоколадный рай", в Альпах на высоте 3454 м.

ЩЕДРОСТЬ. Американка создала "Фонд Линдси Вонн", который помогает юным горнолыжникам, в основном девочкам.

ТРИ ХВОСТА. Вонн никогда не расстается со своими собаками — Люси, Лео и Бэаром. Они сопровождают ее и на соревнованиях, и на тренировках, и когда хозяйка ходит на интервью. У них даже есть отдельный аккаунт в Instagram. По словам Вонн, собаки помогли ей бороться с депрессией в периоды восстановления от травм. "Сумасшедшая собачница — это лучше, чем сумасшедшая кошатница", — шутит горнолыжница. А в прошлом году ей довелось находить общий язык с лошадью — ради фотосъемки — и... акулой! Линдси плавала с морской хищницей в шоу "Неделя акул".

ФЕРМА. Благодаря турнирам в Австрии у Линдси есть свое хозяйство: "Пять коров и одна коза. Я выиграла корову на соревнованиях. Потом она несколько раз отелилась. А коз я вообще просто обожаю". А еще атлетка печет вкусный банановый хлеб.

ГАРВАРД И ЗАКОН. "Следующая цель — покорить мир", — сказала Вонн. Линдси прошла курс в бизнес-школе Гарварда, а теперь работает над своим проектом. Каким — пока секрет. Привлекает Вонн и карьера в кино — в качестве актрисы или продюсера. "Наверное, это будет комедия или экшен. Я атлетичная, могу кого-нибудь двинуть", — раздумывает спортсменка, уже ставшая протеже мастера экшена Дуэйна Джонсона. Опыт перед камерой у нее уже есть: 9 лет назад появилась в сериале "Закон и порядок". Есть в планах и пополнение семьи: "Не могу дождаться, когда буду кататься на лыжах со своими детьми".

20 глобусов и четверка до легенды

Линдси Вонн не только хотела превзойти достижение Игемара Стенмарка, добывшего рекордные 86 титулов Кубка мира: ей не хватило всего 4, хотя среди женщин к ее 82 еще никто не приблизился (у звезды 70-х Аннемари Мозер-Прель — 62). Американка еще и рвалась соревноваться с мужчинами лично: "Очевидно, что они быстрее и сильнее, но мне интересно, как я себя покажу среди лучших в мире. Со временем женщины станут ближе к мужчинам, у некоторых уже сейчас есть навыки и талант, чтобы с ними бороться". Но королева скоростных видов так и не дождалась разрешения от FIS. В ее активе есть еще 4 больших глобуса и 16 малых, 8 подиумов ЧМ (два из них "золотые") и 3 награды ОИ — "золото" в спуске-2010 и две "бронзы", последняя в Пхенчхане-2018.

Охапка королевы. У рекордсменки Кубка мира еще и три медали Игр

Ее мужчины: Вудс присылал самолет

Емкую фамилию Линдси, в девичестве Килдоу, получила от мужа, американского горнолыжника Томаса Вонна, с которым была в браке с 2007-го по 2013-й. Томас стал менеджером и коучем жены, но после развода они не общаются. Почти три года Линдси встречалась с великим гольфистом Тайгером Вудсом. Когда она упала на трассе в Шладминге, тот прислал самолет. Бросила Вудса в мае 2015-го: "Мы оба живем в невероятной суете и большую часть времени вынуждены проводить отдельно. Я всегда буду ценить Тайгера". Но Линдси стала другом его детям — дочери Сэм и сыну Чарли. Лишь год продержались ее отношения с экс-помощником тренера "Рамс" Кенаном Смитом. Расстались "из-за плотного соревновательного графика". А летом Вонн нашла нового бойфренда, 29-летнего хоккеиста НХЛ Пи Кей Суббана из "Предаторз".

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АВТОРЫ: Павлова Елена , Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.