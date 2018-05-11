Линдси Вонн в бикини занялась уборкой мусора на пляже

Американская горнолыжница Линдси Вонн в купальнике занялась уборкой мусора на пляже. На своей странице в Instagram 33-летняя спортсменка разместила фотографию, на которой она везет по пляжу тележку с различным мусором. "В свое свободное время я очистила пляж. К сожалению, собрала столько мусора, пройдя лишь сто метров. Нам нужно лучше защищать нашу планету", – отметила Вонн в комментарии к фотографии.

Публикация от L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) 9 Май 2018 в 9:03 PDT

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете, двукратная чемпионка мира и рекордсменка по количеству побед в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин и мужчин. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Вонн завоевала бронзовую награду в скоростном спуске.

Недавно Линдси Вонн попросила разрешить ей соревноваться с мужчинами. Олимпийская чемпионка уверена в своих силах и хочет участвовать в мужских соревнованиях на Кубке мира.

Ранее сегодня спортсменка порадовала подписчиков фотографией топлесс, на которой Вонн стоит на голове.