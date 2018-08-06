Линдси Вонн за руку с бойфрендом прыгнула со скалы в воду

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн прыгнула в воду со скалы. На своей странице в Instagram 33-летняя спортсменка разместила видео, на котором она за руку с бойфрендом – канадским профессиональным хоккеистом Пи-Кейем Суббаном. "Думаю, мне нужно поработать над своей физической формой", – подписала видео Линдси Вонн.

Прыжок спортсмены сделали со скалы высотой примерно семь метров. Пи-Кей Суббан вошел в воду "чище", чем его девушка.

Ранее в мае мы писали, что Линдси Вонн в бикини занялась уборкой мусора на пляже. Знаменитая горнолыжница считает, что планету нужно защищать.

Публикация от L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) 5 Авг 2018 в 12:00 PDT

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете, двукратная чемпионка мира и рекордсменка по количеству побед в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин и мужчин. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Вонн завоевала бронзовую награду в скоростном спуске.

Недавно Линдси Вонн попросила разрешить ей соревноваться с мужчинами. Олимпийская чемпионка уверена в своих силах и хочет участвовать в мужских соревнованиях на Кубке мира.