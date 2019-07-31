Ливнем смыло мост, по которому пройдет маршрут чемпионата мира по велоспорту 2019-07-31T23:05:23+03:00 Другие Великобритания страдает от последствий обильных дождей

В Йоркшире за 52 дня до старта чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2019 из-за ливня и наводнения произошло обрушение пролетной части моста, который был включен в маршрут мужской групповой гонки. Мост "Гринтон Мур" был частью одного из ключевых подъемов 285-км дистанции, примерно через 120 км после старта.

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Чемпионат мира по велоспорту-2019 пройдет в Йоркшире (Великобритания) с 22 по 29 сентября. Мужская групповая гонка в категории "элита" должна пройти 29 сентября. На старт гонщики выйдут в Лидсе, затем должны преодолеть три подъема, третий из которых "Гринтон Мур", после чего пелотон вернется в Харрогейт, где проложены семь 13-км технически сложных кругов.

Напомним, что ранее украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки Adriatica Ionica Race. Также Падун стал лучшим молодым гонщиком тура. В общем зачете многодневки Падун на 6 секунд опередил бельгийца Бена Херманса и на 15 секунд британца Джеймса Нокса.

Также сообщалось, что украинка Яна Беломоина взяла "серебро" чемпионата Европы по маунтинбайку. 26-летняя спортсменка уступила только Йоланде Нефф из Швейцарии. На третьем месте в чешском Брно финишировала немка Элизабет Брандау. Для Беломоиной это уже вторая медаль чемпионатов Европы за три года. Напомним, в 2017-м украинка завоевала "золото".

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