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Лучшая дзюдоистка мира Дарья Белодед "зарядилась" на высоте 2061 метр

2 декабря, 12:15

После возвращения из Сан-Франциско украинская чемпионка успешно покорила Говерлу

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед покорила Говерлу. "У нас уже настоящая зима", – похвасталась на высоте 2061 метр 19-летняя украинка, которую называют одной из главных претенденток от нашей страны на "золото" Олимпиады-2020 в Токио. А ведь еще буквально на днях Белодед разгуливала по теплому Сан-Франциско, озадачивая своим "рваным видом" Олега Верняева.

"Хоть я и не любитель этого времени года, но в горах зима какая-то особенная, сказочная и нереально красивая. Очень люблю это место. Здесь я заряжаюсь энергией и любуюсь природой, какие же все-таки интересные и красочные места есть в нашей стране", – восхитилась видами с Говерлы Дарья Белодед

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Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не опускают руки.

Смотрите, как Дарья Билодид завоевала "золото" в финале мирового первенства

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говерла дзюдо Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

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