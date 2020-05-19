"Лучшая новость за пару месяцев": велоспорт назвал сроки возвращения, украинка радуется

Украинская спортсменка Яна Беломоина отреагировала на календарь Кубка мира

Несмотря на то, что пандемия коронавируса официально продолжается, спортивные соревнования постепенно выходят из спячки. Вчера позитивные сигналы пришли из Международного союза велосипедистов. Хорошо известная в мире украинская велосипедистка Яна Беломоина поделилась радостной новостью о возобновлении Кубка мира по маунтинбайку. Мы сообщали, что украинская велосипедистка поздравила себя с Женским днем победой в Испании.

27-летняя уроженка Луцка сообщила, что получила дополнительную мотивацию и расписала календарь этапов Кубка мира: 5-6 сентября: Швейцария, 12-13 сентября: Италия, 19-20 сентября: Франция, 29 сентября – 4 октября: Чехия (два этапа), 5-11 октября: чемпионат мира, Леоганг, Австрия.

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Яна – чемпионка Европы и многократная призерка чемпионатов мира среди молодежи в возрасте до 23 лет, бронзовая призерка чемпионата мира среди взрослых 2015 года, участница Олимпийских игр.

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Недавно Беломоина похвасталась, что умеет вкусно готовить.

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