"Лучшая новость за пару месяцев": велоспорт назвал сроки возвращения, украинка радуется

Несмотря на то, что пандемия коронавируса официально продолжается, спортивные соревнования постепенно выходят из спячки. Вчера позитивные сигналы пришли из Международного союза велосипедистов. Хорошо известная в мире украинская велосипедистка Яна Беломоина поделилась радостной новостью о возобновлении Кубка мира по маунтинбайку. Мы сообщали, что украинская велосипедистка поздравила себя с Женским днем победой в Испании.
27-летняя уроженка Луцка сообщила, что получила дополнительную мотивацию и расписала календарь этапов Кубка мира: 5-6 сентября: Швейцария, 12-13 сентября: Италия, 19-20 сентября: Франция, 29 сентября – 4 октября: Чехия (два этапа), 5-11 октября: чемпионат мира, Леоганг, Австрия.
Яна – чемпионка Европы и многократная призерка чемпионатов мира среди молодежи в возрасте до 23 лет, бронзовая призерка чемпионата мира среди взрослых 2015 года, участница Олимпийских игр.
Недавно Беломоина похвасталась, что умеет вкусно готовить.
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