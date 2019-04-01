Лучшая спортсменка Украины Елена Костевич: "Мой муж бы тоже плакал"
Как награждали лучших спортсменов Украины: слезы Костевич, прорыв Аллы, "модели" Ткаченко и шутки про Шулявский мост
В день тишины, когда Украина жила в предвкушении выборов, в Киеве прошло 13-е награждение "Героев спортивного года". Премия в этом году буквально пестрела селебрити. Легендарный баскетболист Александр Волков в кулуарах что-то оживленно обговаривал с мэром Киева Виталием Кличко, о котором, к слову, шутили чаще всех, особенно по поводу ремонта Шулявского моста и еще более усилившихся от этого столичных пробок. Появился на красной дорожке и экс-голкипер сборной Украины Александр Шовковский. Была окружена прессой чемпионка ОИ-1996 Лилия Подкопаева. Гимнастка, которая ждет третьего ребенка, сногсшибательно выглядела в брючном костюме. На самый оригинальный наряд могла претендовать биатлонистка Юлия Джима, которая пришла в жилетке, пышной юбке и кедах с разными шнурками – желтыми и голубыми.
Свое "модельное агентство" вывела в свет легенда украинского баскетбола Марина Ткаченко, сопровождавшая женскую команду 3х3 – Анну Ольховик, Елену Огородникову и Кристину Филевич, которые вырвали "бронзу" ЧЕ. Но титул "Команды года" все-таки ушел к стрелкам Елене Костевич и Олегу Омельчуку, которые тоже были третьими, но только на мире. Причем первом ЧМ, где медали разыгрывались в миксте. Вообще Костевич стала единственным мультипризером вечера. 33-летняя снайперша победила и в самой интригующей в этом году номинации "Спортсменка года", где конкуренцию ей составили самая юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и победительница Итогового турнира WTA Элина Свитолина.
"Эмоции бушуют, ведь я так долго ждала свою награду, – призналась Костевич, которая не выдержала, и расплакалась после получения второй статуэтки. – Я была и номинанткой, и сама награждала победителей, а сейчас получить сразу две награды – это невероятно! Хочу отметить Дарью Белодед – она очень сильная, и я желаю ей терпения и вдохновения завоевать эту награду. Я помню, как тоже в 17 лет была самой молодой чемпионкой мира в своем виде, но только сейчас, спустя 16 лет, я получила такой титул. Спасибо моей семье, которая ездила со мной на соревнования (дочке Елены почти полтора года. – Авт.). Если бы здесь был мой муж, он бы тоже плакал".
Спортсменом года стал фристайлист Александр Абраменко – других чемпионов ОИ в 2018-м у нас не было. А его коуч Энвер Аблаев стал тренером года. Сенсацией стала борчиха Алла Черкасова, взявшая "золото" ЧМ. На награждение она пришла в эффектном красном платье. Нам Алла призналась, что сначала купила другое, но увидела это и поняла: "это оно". В номинации "Сильные духом" выиграла обладательница 6 наград Паралимпиады в биатлоне и лыжах Оксана Шишкова. В неолимпийских видах лучший чемпион мира по тайскому боксу Игорь Любченко. А олимпийской надеждой стала прима Юношеских игр, фехтовальщица Катерина Чорний.
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