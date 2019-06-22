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Лучшая спортсменка Украины не пробилась в финал Европейских игр

22 июня, 12:22

Елена Костевич и Олег Омельчук не прошли квалификацию в соревнованиях смешанных пар

Костевич и Омельчук
Костевич и Омельчук. Фото: НОК Украины

В первый день соревнований по пулевой стрельбе на Европейских играх-2019 произошла неприятная для сборной Украины сенсация. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар обладатели мирового рекорда Елена Костевич и Олег Омельчук не сумели преодолеть квалификацию, заняв десятое место с результатом 572 (191+191+190).

Первый раунд квалификации удалось пройти Павлу Коростылеву и Полине Конаревой, которые заняли шестое место результатом 574 (192+190+192). Но в медальные схватки никто из украинцев так и не попал.

Напомним, что в конце марта чемпионка Олимпийских игр-2004 и обладательница еще двух наград Игр-2012 33-летняя Елена Костевич стала чемпионкой Европы в новой олимпийской дисциплине - миксте - в паре с Олегом Омельчуком. А спустя неделю  Елена Костевич была названа лучшей спортсменкой Украины в 2018 году

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

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Тег Елена Костевич, Европейские игры, пулевая стрельба, Олег Омельчук

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