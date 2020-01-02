Лучшие спортсменки Украины-2019: камбек Харлан и Бережной, инопланетянка Магучих и уникум Белодед

Ольга Харлан / Фото: AFP

2019 год получился крайне продуктивным для украинского спорта – медали, титулы, рекорды, рождение новых звезд и возвращение старых. Поэтому выбрать десятку лучших спортсменок страны было крайне сложно, а остановиться на одной из них – вообще невыполнимое задание.

ОЛЬГА ХАРЛАН

Фехтование на саблях, чемпионка мира и Европы

Радость Харлан и Ко от медали

Каждый раз, когда Ольга Харлан выходит на дорожку, просто диву даешься, как она находит мотивацию двигаться дальше, ведь у первой сабли Украины и мира – полный олимпийский комплект наград, не говоря уже об огромном количестве медалей со всевозможных чемпионатов и Гран-при. В этом году на венгерском чемпионате мира Харлан завоевала уже шестое "золото" мундиалей и четвертое – личное! Она лишь вторая женщина в фехтовании, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул после легендарной итальянской рапиристки Валентины Веццали, становившейся №1 шесть раз!

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Немаловажно, что в финальном бою первенства планеты Харлан одолела россиянку Софью Великую – на тот момент 1-й номер рейтинга и 7-кратную чемпионку мира. Также Харлан назвали лучшей саблисткой 2019 года, ведь 29-летняя уроженка Николаева выиграла еще и общий зачет Кубка мира. Возможно, на такие подвиги ее вдохновляет и новая любовь – Ольга долго была вместе с украинским саблистом Дмитрием Бойко – в 2014-м пара даже сыграла свадьбу. Но сейчас ее сердце отдано итальянскому саблисту Луиджи Самеле.

ДАРЬЯ БЕЛОДЕД

Дзюдо, чемпионка мира, Европы и Европейских игр

Олимпийская надежда Украины Дарья Белодед / Фото: AFP

Дарья Белодед – вундеркинд украинского дзюдо, которая к 19 годам выиграла все самые крупные турниры за исключением Олимпиады. А в августе она во второй раз ухитрилась победить на чемпионате мира на родине дзюдо в Японии, защитив прошлогоднее чемпионство в категории до 48 кг. Как и год назад, в финале Белодед сломила сопротивление японки Фуны Тонаки. И если в прошлом году Белодед стала самой молодой чемпионкой мира, то в этом – самой юной двукратной, прослушав гимн на пьедестале в 18 лет и 10,5 месяца.

Также в 2019-м Белодед выиграла чемпионат Европы и Европейские игры. Но призналась, что этот год был для нее очень тяжелым, в том числе и из-за восстановления после травмы: "В этом году победа на чемпионате мира была даже тяжелее, чем в прошлом. Было тяжело и морально. Весной случился такой минипроигрыш – я заняла второе место на Гран-при. И в силу обстоятельств пропустила полгода, а это сказалось на моей уверенности". Но в мире боятся украинку, и в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу.

ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ

Прыжки в высоту, вице-чемпионка мира

Ярослава Магучих взяла "серебро" в прыжках в высоту / Фото: Reuters

Ярослава Магучих, безусловно, стала одним из открытий этого спортивного года не только в Украине, но и в мире. Выиграв все, что было можно по юниорам, она во весь голос завила о себе в мае в Дохе уже на взрослых соревнованиях – тогда еще 17-летняяЯрослава стала самой юной победительницей этапов Бриллиантовой лиги, оставив позади серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирела Демиреву! Кроме того, покорив 1,96 м, она выполнила норматив для участия в Олимпиаде-2020.

А всего через пять месяцев 18-летняя Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. Украинка преодолела отметку в 2,04 метра, что является мировым рекордом в возрастной категории до 20 лет. А если брать только технические виды, то в свои 18 лет и 11 дней Ярослава – самая молодая медалистка мундиалей по легкой атлетике. Недаром на официальной страничке IAAF в Instagram отмечено, что днепрянка – "с другой планеты". После чего Магучих объявили лучшей молодой легкоатлеткой мира, а также лучшей юной спортсменкой Европы во всех летних видах.

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Марина БЕХ-РОМАНЧУК

Прыжки в длину, вице-чемпионка мира, чемпионка Европейских игр и Универсиады

Марина Бех-Романчук – вторая на чемпионате мира! / Фото: Reuters

Прорыв в этом году совершила 24-летняя хмельничанка Марина Бех-Романчук, уверенно войдя в элиту в прыжках в длину. Легкоатлетка начала год с третьего места чемпионата Европы в помещении, затем было две награды Европейских игр – "золото" и "бронза". Уверенности спортсменке добавила победа на Универсиаде. Но звездный час одной из самых красивых спортсменок Украины наступил на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, где Марина со своим лучшим результатом в сезоне – 6,92 метра – принесла Украине серебряную медаль, пропустив вперед только лидера года немку Малайку Мигамбо.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Но Марина не привыкла быть на вторых ролях и после того, как она закрепилась на высоте 6,80-6,90 м, собирается двигаться дальше – как минимум перемахнуть через 7 метров, а идеале достать Мигамбо, которая показывает 7,30 м. Надежный тыл девушке обеспечивает муж, вице-чемпион мира по плаванию Михаил Романчук, который, по возможности, старается поддерживать вторую половинку на трибуне. А Бех-Романчук рассказала, как поддерживает мужа-пловца.

ЕЛЕНА СТАРИКОВА

Велотрек, вице-чемпионка мира и Европейских игр

Прорыв сезона. Елена Старикова за год насобирала целую охапку наград, но в мечтах – олимпийская / Фото: AFP

Историческое достижение в 2019-м на счету Елены Стариковой, которая на чемпионате мира выиграла "серебро" в гите на 500 метров и взяла для Украины первую медаль ЧМ по велоспорту с 2008 года. А личных подиумов не было и вовсе с 2005 года. На мире Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России. И та же Шмелева перешла украинке дорогу на Европейских играх – опять второе место. Еще две награды – "серебро" и "бронзу" – Старикова привезла с чемпионата Европы, заехав в призы на всех крупнейших стартах года. Но "серебро" особо не празднует: "Потому что это второе место, а для меня есть только первое. Высокие результаты за последний год не расслабляют, потому что самые крутые соревнования — это Олимпийские игры. Оттуда у меня еще ничего нет, так что останавливаться нельзя".

Елена Старикова

Также 23-летняя спортсменка завоевала Кубок мира по велотреку по итогам сезона-2018/2019: "Почему я выбрала этот вид велоспорта? Это элитный спорт. Ты выходишь — у тебя велосипед начищенный, блестит, форма красивая. Можно прийти, взять ведро попкорна и целый день наблюдать. И тебе не дует ветер. А как на шоссе? Пришел, два часа постоял: а-а-а, кто-то проехал мимо — и все, нет никого. И на велотреке нет дождя. На пьедестал ты всегда поднимаешься чистым".

Аннамари ДАНЧА

Сноуборд, вице-чемпионка мира

Аннамари Данча / Фото: Getty Images

Сноубордистка Аннамари Данча в феврале 2019-го стала сенсацией чемпионате мира в США: впервые в истории сноуборда Украина завоевала медаль мирового первенства! В дисциплине параллельный слалом нашей спортсменке в финале против швейцарки Джули Зогг до золотой награды не хватило 0,85 секунды, которые она уступила сопернице.

И это при том, что предсезонная подготовка сноубордистки чуть ли не сорвалась: "В этом сезоне по причине позднего начала финансирования у нас не было возможности летом и осенью тренироваться на снегу, как это делают команды-лидеры, я чувствовала, что не докатала, и тренировалась весь январь. Поэтому начало сезона у меня пошло не очень. Уже когда приехали сюда, в Парк Сити, в день нашей одной запланированной тренировки, выпало полметра снега, и она сорвалась. Я немного расстроилась, но так как особых вариантов не было, на соревнованиях нужно было рисковать – и все сложилось хорошо. Результатом довольна, хочется, конечно, лучшего, но и условия подготовки должны соответствовать требуемым результатам".

Алина БЕРЕЖНАЯ

Борьба, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира

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Алина Бережная / Фото: Facebook

Для Алины Бережной (в девичестве – Махиня) победа на чемпионате Европы в весе до 72 кг стала камбеком: последний раз она занимала первое место на ЧЕ, а параллельно и на ЧМ, шесть лет назад. И в апреле оказалась впервые с медалью после рождения дочери Леоны в 2017-м: "Скучала по этим чувствам, два года вообще не выступала, была в декрете. Понятное дело, на меня ставок не было. Я еще и ехала не в своей категории – на одну выше. Хотела вообще завоевать медаль, а получилось даже золотую. Доця очень радовалась, что мама выиграла, хлопала в ладоши. После возвращения тяжелее всего было заставить себя снова ходить тренироваться. Когда первый раз пришла, после обычной разминки кувырком уже кружилась голова. Все болело, ужасная крепатура. Проскакивали мысли: да нафиг оно мне надо. Но спортивный характер сыграл".

Неслучайность своей европейской победы Алина доказала на чемпионате мира, став серебряным призером. Чемпионка мира-2013 Бережная уступила в финальной схватке олимпийской чемпионке-2012 россиянке Наталье Воробьевой.

Анита СЕРЕГИНА

Карате, чемпионка Европы и Европейских игр по карате

Анита Серегина / Фото: НОК Украины

У каратистов в этом году не было мировых разборок, но с двух Европ – чемпионата и Игр в Минске – Анита вернулась с двумя золотыми медалями и еще одной бронзовой. Анита признается, что ездит на соревнования с мыслью не просто зацепиться за медаль, а именно за победой. Плюс, Серегина – одна из самых опытных спортсменок в нынешней сборной, и после включения карате в программу Олимпиады-2020, пожертвовала работой в полиции.

Анита Серегина

Между своими тренировками, которые два раза в день, у Серегиной еще хватает времени на деток: "Хочется делиться опытом, вкладывать в следующее поколение. Сильно нравится тренировать детей. Думаю, это будет моим занятием и в будущем. Не хочется уходить из карате никак (улыбается)".

Марта ФЕДИНА

Синхронное плавание, 4-кратный бронзовый призер чемпионата мира

Марта Федина / Фото: Getty Images

Новым лидером сборной Украины по синхронному плаванию в этом году стала юная, 17-летняя, Марта Федина, которая на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу взяла четыре бронзовые награды, в том числе в дуэте с Анастасией Савчук. К сожалению, в соло девушка была дважды четвертой, но тут надо помнить, что Марта дебютировала на соревнованиях подобного уровня. "Нужен опыт. Все девушки, которые оказались передо мной, – олимпийские призеры. Нужно больше новых элементов необычных, креатива, силовых движений", – считает Федина.

Марта Федина / Фото: Facebook

Кстати, конкуренцию за звание первого номера Украины Марта выиграла у Елизаветы Яхно, которая была названа лучшей синхронисткой мира в 2018 году. Так что у Фединой действительно большущий потенциал, который она еще не раскрыла.

Элина СВИТОЛИНА

Теннис, финалистка Итогового турнира, полуфиналистка US Open, Уимблдон

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Одна из самых противоречивых кандидатур в нашем рейтинге, поскольку Свитолина в этом году не выиграла ни одного турнира, но продвинула личные рекорды на Больших шлемах – полуфиналы на Уимблдоне и US Open дорого стоят, нельзя забывать и выход в финал Итогового турнира. Между прочим – второй кряду. "В этом году не удалось выиграть титул, и это меня расстраивает. Были хорошие результаты на Больших шлемах, это придало мне уверенности, особенно после травмы, которую я получила в феврале, но я всегда стремлюсь быть лучше", – заявила Свитолина.

Элина Свитолина / Фото: Facebook

Отсутствие больших побед не помешало 25-летней украинке попасть в список самых титулованных теннисисток за период с 2010 до 2019 года, обосновавшись на 9-м месте с 13 личными титулами WTA. А год одесситка завершила на шестом месте в рейтинге WTA. Также первая ракетка Украины провела рекордный сезон в карьере по сумме призовых на турнирах – 6,126 миллиона долларов. Больше трети этих денег Свитолина получила за выход в финал Итогового турнира WTA – 2,4 миллиона. И осенью создала собственный благотворительный фонд, который будет помогать талантливым украинским детям стать профессиональными теннисистами. Кроме того, Свитолина проявила щедрость и оплатила операцию украинской теннисистке Дарье Лопатецкой, которой срочно понадобилось 12 тысяч евро.

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Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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