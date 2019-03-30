Лучшими спортсменами Украины 2018 года признаны Александр Абраменко и Елена Костевич
Победителей определяли члены Украинской академии спорта путем тайного голосования
Сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский" состоялось чествование "Героев спортивного года" в Украине. Победителей "Спортивного Оскара-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. Мы проводили онлайн трансляцию вручения "Спортивного Оскара в Украине". Лучшим спортсменом года признан чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александр Абраменко.
Награду спортсменке года заслужила чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.
А тренером года был признан наставник Олимпийского чемпиона Пхенчхана Александра Абрамова Энвер Аблаев. Победителю также вручили премию в размере 75 тысяч грн.
Кроме этого, были награждены победители в других номинациях:
Сенсация года
- Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе
Лучшая команда года
- Дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда
Олимпийская надежда Украины
- Катерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр по фехтованию на шпагах
Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
- Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжных гонок среди спортсменов с нарушением зрения
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
- Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай
Гостей церемонии развлекали комедийной сценкой, главным героем которой стал наш легендарный стронгмен Василий Вирастюк.
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