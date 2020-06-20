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Лучший гимнаст мира на улице сделал сальто через девушку, которая в этот момент завязывала шнурки

20 июня, 18:39

Олег Люлька Олег Люлька

Никита Нагорный и его супруга Дарья Спиридонова разыграли эффектную акробатическую сценку

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал новое эффектное видео в Instagram. 23-летний российский спортсмен, исполняя сальто назад, перелетел через присевшую завязать шнурок девушку. Ее роль исполнила жена Нагорного, чемпионка мира по спортивной гимнастике 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова.

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Супруги Нагорный и Спиридонова разыграли сценку так, что занятая своей обувью Дарья заметила перелетевшего через нее Никиту уже после исполнения сальто.

"Я нашел ее, а вы нашли чайку на видео?" – подписал видео своего трюка в Instagram Никита Нагорный

INSTAGRAM

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Отметим, что Никита Нагорный является на данный момент сильнейшим гимнастом планеты. Этого звания он удостоился на прошлогоднем чемпионате мира в Штутгарте, где, помимо "золота" в опорном прыжке и командном турнире, выиграл и абсолютное личное первенство.

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спортивная гимнастика трюк Сальто Назад Никита Нагорный

Источник: Сегодня|Спорт

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