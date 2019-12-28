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Лучший прокат в истории фигурного катания: 15-летняя Щербакова снесла мировой рекорд

28 декабря, 19:02

Анна превзошла достижения своих соотечественниц. Правда, официально ее рекорд не засчитают

Российская фигуристка Анна Щербакова установила мировой рекорд по набранным очкам за одно выступление, защитив в Красноярске титул чемпионки России. 15-летняя девушка шикарно справилась с произвольной программой, выдав лучший прокат в истории женского фигурного катания.

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Щербакова исполнила два четверных лутца (один – в каскаде с тройным тулупом) и четверной флип с помаркой. Уже после первых четырех прыжковых элементов Анна набрала 55 баллов за технику, а всего этот показатель достиг отметки 108 пунктов. Всего за прокат произвольной программы Щербакова получила 181,94 балла, превзойдя официальное мировое достижение другой россиянки Александры Трусовой (166,62), установленное на Skate Canada в октябре.

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Также Щербакова побила рекорд россиянки Алены Косторной по сумме двух программ. У Анны Щербаковой в Красноярске на табло высветилось – 261,87, тогда как у Косторной в финале Гран-при было 247,59 балла.

Правда, отметим, что Международный союз конькобежцев не учитывает рекорды, установленные на национальных чемпионатах.

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Напомним, что ближайшие четыре года спортсмены России не смогут выступать под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. Таким образом их наказали за махинации с допингом.

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фигурное катание Анна Щербакова

Источник: Championat.ru

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