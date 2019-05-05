Лучший шахматист мира Магнус Карлсен обозвал соперников идиотами

Норвежский гроссмейстер рассказа, как настраивается на матчи

Лучший в мире - Магнус Карлсен. Фото: AFP

Чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал о том, как настраивается на игру.

"Сейчас я играю с большей уверенностью. Мой стандартный процесс мышления такой: мой соперник – идиот, до тех пор, пока не доказано обратное. Думаю, это звучит очень высокомерно, но по-моему, это правильный ход.

Я всегда изо всех сил старался, когда недооценивал своих противников. Это намного лучше, чем переоценить их.

Во время игры я не верю, что мой противник мог приготовить для меня ловушку, и это кажется мне хорошим подходом", – рассказал Карслен.

Норвежец является действующим обладателем шахматной короны. Он первым в истории шахмат стал чемпионом мира во всех категориях – в классических шахматах, блице и рапиде.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лучший шахматист мира Магнус Карлсен обозвал соперников идиотами". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"