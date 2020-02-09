Лучший шпажист Украины начал Олимпийский год с "бронзы" Кубка мира

Богдан Никишин / Фото: AFP

Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в Ванкувере, Канада. В полуфинале турнира наш спортсмен уступил будущему победителю Басу Вервейлену из Нидерландов (9:15). Серебряная медаль досталась россиянину Сергею Биде.

Напомним, что в конце ноября украинские шпажисты одолели хозяев Олимпийских игр в борьбе за бронзу Кубка мира. Наша сборная лишь в полуфинале уступила в дополнительное время итальянцам.

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На том же турнире украинский шпажист победил россиянина в финале Кубка мира в Швейцарии. Игорь Рейзлин отомстил сразу нескольким соперникам за поражения соотечественников. А вот в Канаде он остановился уже после первой же встречи.

Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда".

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