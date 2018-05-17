Лыжную эстафету на Олимпийских играх урезали на 2,5 км

Нововведение вступит в силу на чемпионате мира 2021 года

Международная федерация лыжных видов (FIS) приняла решение сократить длину мужской эстафеты в лыжных гонках на чемпионате мира и Олимпийских играх.

Данное предложение было выдвинуто во время конгресса FIS в Греции. Из 15-ти членов комитета по проведению соревнований девять проголосовали за сокращение этапов с 10 км до 7,5 км. Против изменения выступили Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия и Швейцария.

"Сегодня меня беспокоили многие решения, но не это. Нас просто застали врасплох. Мы все были удивлены", – отметил представитель Швеции Никлас Юнссон.

"Такое случается, когда каждая страна имеет право голоса. Но такова система. Жаль, что придется внести изменения в традиционный формат. Я бы предпочел, чтобы он остался прежним", – заявил менеджер сборной Швеции Рикард Грип.

Сообщается, что нововведение вступит в силу на чемпионате мира-2021.

Ранее мы писали, что лыжник из Тонга Пита Тауфатофуа попал на Олимпиаду-2018 из-за того, что мошенничал во время квалификационных соревнований к Играм.